Боярский раскрыл секреты съемок новой части «Гардемаринов»

Санкт-Петербург, 29 мая. Артист Михаил Боярский поделился подробностями съемочного процесса четвертой части культового фильма «Гардемарины». Продолжение полюбившейся истории зрители смогут увидеть в 2020 году.

Как сообщил Боярский, съемки фильма еще не закончены. Работать над кинокартиной команда продолжит в июле в павильонах Москвы. Сам актер недавно вернулся со съемок, которые проходили в Симферополе. По словам Боярского, не отснята еще даже четвертая часть материала с его участием.

В продолжении «Гардемаринов» актер вернется к роли шевалье де Брильи. В предыдущей части персонажа «похоронили», но история, благодаря которой герой снова появится на экранах, пока не раскрывается. Даже сам Боярский не знает, что именно ждет его персонажа. Актер отметил, что все самое интересное будут снимать как раз в столице.

«Пока то, что отсняли, несущественно — сцены у моря, в карете. Все это будет монтироваться, будут съемки в павильоне, поскольку основное действие происходит в Москве, всякие интриги и инсинуации», — рассказал Михаил Боярский.

Артист сообщил, что новая часть киноистории может подарить поклонникам хит, который сравнится с популярной песней «Не вешать нос, гардемарины». Композитор Виктор Лебедев уже написал музыку, однако слов у будущего шлягера пока нет.

«Я надеюсь, будет еще один романс, он намечен», — рассказал Боярский.

Также артист отметил, что с каждой новой частью «Гардемаринов» удивлять поклонников и зрителей становится сложнее, поскольку интрига постепенно пропадает.

«Я думаю, наш фильм спасает патриотизм гардемаринов», — поделился Боярский.

Кроме того, актер отметил, что у него сложились очень хорошие отношения с режиссером картины Светланой Дружининой. Боярский подчеркнул, что работать с ней замечательно.

«Мы с ней практически родственники, а не партнеры по работе: дружу с ее семьей и всеми артистами, которых она в картинах снимала», — рассказал артист «Петербургскому дневнику».

Ранее сообщалось, что сюжет новых «Гардемаринов» будет развиваться вокруг событий русско-турецкой войны. Главных героев ждет очередное сложное поручение от Екатерины II.