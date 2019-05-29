Абызов борется с болезнями в СИЗО луком и чесноком

Москва, 29 мая. Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов в СИЗО «Лефортово» борется с сезонными заболеваниями при помощи чеснока и лука. Об этом рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Я в последний раз, когда в «Лефортово» заходила в камеру к Абызову, была потрясена, как он аккуратно чистил лук и чеснок, была горка», — рассказала она.

Меркачева подчеркнула, что таким способом с сезонными болезнями борются многие заключенные в СИЗО, указанные овощи составляют главную часть их рациона.

По словам замглавы ОНК, она видела Абызова несколько дней назад.

«В камере сидит с бывшим зампредом правительства Крыма», — добавила правозащитница.

Напомним, Абызова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности 26 марта. Следствие предполагает, что бывший чиновник с апреля 2011 по ноябрь 2014, будучи бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих предприятий, создал и возглавил преступное сообщество.

Как отмечали правоохранители, в результате действий преступной группировки были похищены не менее четырех миллиардов рублей. В Следственном комитете полагают, что деятельность ОПГ поставила под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны.

Бывший министр «Открытого правительства» вину не признает.

Ранее стало известно, что во время обысков в квартире экс-министра нашли наркотические вещества. Они также были обнаружены дома у его тещи, которая назвала их «лечебными».