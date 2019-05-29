Могерини предупредила Балканы о риске возвращения «темных сил прошлого»

Брюссель, 29 мая. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что «темные силы прошлого» могут вновь вернуться на Балканы, если данный регион не будет интегрирован в Европу.

«Тенденции прошлого к конфронтации, к риторике, которая не способствует сотрудничеству, или даже к жесткой конфронтации, могут в любой момент проявляться и периодически снова проявляются. Именно поэтому я говорю, что мы находимся на перекрестке», — отметила она, выступая на пресс-конференции.

Глава европейской дипломатии также выразила уверенность в том, что между Косово и Сербией все еще может быть достигнуто всеобъемлющее соглашение.

Напомним, что ситуация на Балканском полуострове в очередной раз осложнилась после того, как косовский спецназ вторгся на север Сербии и арестовал более 20 человек. Среди арестованных оказался российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаил Краснощеков. При этом поступали данные, что полицейские избили россиянина во время задержания, в связи с чем последний был госпитализирован.

Министерство иностранных дел России и Миссия ООН в Косово потребовали немедленно освободить дипломата. Через несколько часов Краснощеков был отпущен из-под стражи.