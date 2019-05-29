Военный эксперт объяснил, как Россия опередила США в деле создания ядерного оружия

Военный эксперт Алексей Леонков предложил Пентагону вынести служебное несоответствие разведчику, заявившему о несоблюдении Россией моратория на ядерные испытания. Ранее с подобными обвинениями выступил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший.

«Наше понимание разработки ядерного оружия дает нам повод считать, что испытательная активность России помогала ей развивать ее ядерный потенциал», — заявил он во время своего выступления в Институте Хадсона.

Эшли-младший также добавил, что России удается развивать как стратегические, так и нестратегические ядерные силы за счет постоянного финансирования ядерных разработок, а также специальной инфраструктуры для их создания.

«Сейчас Россия способна производить тысячи боеголовок в год», — утверждает генерал.

В свою очередь военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что обвинения американского разведчика «являются беспочвенными, а Эшли пытается создать ту же самую шумовую завесу, которую раньше американцы создавали по договору о ракетах средней и меньшей дальности».

«Они тогда тоже кричали, что Россия якобы нарушает соглашение, но у них самих все программы шли полным ходом. В новой ядерной доктрине значатся заряды малой мощности, которые США давно уже не делали для таких видов боеприпасов как крылатые ракеты, а также для ракет Trident 2 D5. Так как у них утрачены навыки создания новых ядерных боеголовок, им нужно проводить какие-то исследования, и, я подозреваю, они будут заниматься, в том числе и подрывом ядерных зарядов малой мощности, чтобы проверить их эффективность», — поясняет эксперт.

Собеседник ФАН также добавил, что в деле создания ядерного оружия Российская Федерация давно опередила своих «стратегических друзей» из США и Москве не нужно проводить реальных испытаний ядерных бомб путем подрыва. Все расчеты проводятся благодаря физико-математическому моделированию.

«За счет моделирования мы можем создавать заряды любой мощности, от малых (килотонного класса) до больших (мегатонного класса) и при этом создавать их более компактными и разрушительными по сравнению с американскими вариантами. Они об этом знают и поэтому пытаются разыграть на этом карту «Капитана Очевидность», мол, они знают о каких-то наших нарушениях. Но это голословные утверждения. И если такое заявляет товарищ из разведки, то я бы вынес ему служебное несоответствие, потому что его слова не подтверждаются никакими фактами, только умозаключения, которые он развил до маразма», — продолжает Алексей Леонков.

Можно предположить, что голословные обвинения с американской стороны не останутся без внимания российского внешнеполитического ведомства и высших чинов Министерства обороны. Дело в том, что договор о запрете испытаний ядерного оружия является краеугольным камнем других соглашений — СНВ-III и договора о нераспространении ядерного оружия.

«Проблема в том, что такие фантастические обвинения могут привести к разрыву этих соглашений. Сначала американцы говорят, что Россия что-то испытывает, потом начнут заявлять, что поставляет ядерное оружие другим странам, что мы вообще сотрудничаем с тем же Ираном и т.д. Фантазия разовьется бурно, и это явно не будет способствовать делу сохранения мира и балансу сил в мире. Кстати, когда американцы принимали новую ядерную доктрину, они обозначили там малые ядерные заряды, то если бы у нас к этому сроку не появилось гиперзвуковое ядерное оружие, то баланс бы был нарушен. Тысячи крылатых ракет с ядерными боеголовками — это все-таки сила, с которой нужно считаться. Мы в принципе сделали противоядие — комплексы ПВО, гиперзвуковое оружие, которое бы уничтожило центры принятия решений. Так что это злоба со стороны США и откровенная, ничем не подкрепленная ложь», — заключил Леонков.

Напомним, последнее ядерное испытание Советский Союз провел 24 октября 1990 года. Чуть позже, в 1996 году ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и его подписали более 180 государств. При этом ряд стран так и не ратифицировали соглашение, в том числе США.