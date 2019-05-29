Корреспондент ФАН запечатлел удары армии Сирии из РСЗО по террористам в Идлибе

Сирийская арабская армия (САА) продолжила наносить удары по позициям террористов «Джебхат Ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и союзных ей группировок в юго-западной части провинции Идлиб в ответ на многочисленные нарушения ими соглашения о перемирии в зоне деэскалации, сопровождающиеся обстрелами позиций войск САР и прифронтовых жилых районов.

Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии, работающий в районе линии соприкосновения сторон, запечатлел обстрелы объектов джихадистов со стороны правительственных сил. Огонь велся с позиций САА в освобожденной местности на северо-западе Хамы.

В течение последних нескольких часов сирийские войска нанесли серию концентрированных ударов по исламистам с использованием преимущественно РСЗО и артиллерийских установок. Под огнем оказались в основном расположения радикалов в окрестностях оккупированных городов Кафр-Набаль и Тармала.

В результате этих действий САА были ликвидированы и ранены несколько террористов. Кроме того, уничтожена часть вооружений боевиков, из которых они вели огонь по освобожденным правительственными войсками районам Хамы. С этого же плацдарма джихадистами не раз предпринимались попытки нападений в направлении российского аэродрома «Хмеймим».

Также были разрушены несколько военных объектов и часть укреплений «Джебхат Фатх аш-Шам»1 на окраинах соседних населенных пунктов Маарет Харма и Кансафра. На этом направлении радикалы также понесли тяжелые потери в своих рядах. Таким образом, оборона исламистов по линии Калаат Аль-Мадик – Кафр-Набаль вновь серьезно пострадала. Подготовку по объектам террористов в этой зоне также время от времени ведут ВКС РФ и ВВС САР.

Ранее сирийская армия смогла повторно освободить ключевой город Кафр-Набуда на северо-западе Хамы, который является важным плацдармом для дальнейшего продвижения вглубь исламистского анклава в этой части арабской республики. После бандгруппы вновь пытались вернуть населенный пункт, но их контратака была быстро отбита.

1 Организация запрещена на территории РФ.