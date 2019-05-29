Арестован саратовский подросток, напавший на школьницу с топором

Вольск, 29 мая. Вольский районный суд арестовал на два месяца подростка, который накануне пришел в школу с топором и бутылками с зажигательной смесью. Молодой человек ранил топором шестиклассницу, нанеся ей удар по голове.

«По ходатайству следственного органа судом в отношении подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в комментарии, размещенном на сайте управления СК РФ по Саратовской области.

Подросток заключен под стражу на два месяца, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство малолетних общеопасным способом. Накануне переведенный на индивидуальное обучение школьник пришел в учебное заведение с топором и двумя бутылками с легковоспламеняющейся жидкостью. Одну он бросил в класс, где шли занятия, другую разбил в коридоре. Воспламенения, по счастливой случайности, не произошло.

В коридоре злоумышленник встретил направлявшуюся в класс девочку 2007 года рождения. Подросток нанес ей удар топором по голове, после чего попытался скрыться.

Известно, что конфликты с участием арестованного подростка происходили в средней школе № 4 постоянно. Накануне мальчик пришел в школу, чтобы сдавать экзамены.