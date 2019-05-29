Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Арестован саратовский подросток, напавший на школьницу с топором

637
0 Оставить комментарий

Арестован саратовский подросток, напавший на школьницу с топором

Вольск, 29 мая. Вольский районный суд арестовал на два месяца подростка, который накануне пришел в школу с топором и бутылками с зажигательной смесью. Молодой человек ранил топором шестиклассницу, нанеся ей удар по голове.

«По ходатайству следственного органа судом в отношении подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в комментарии, размещенном на сайте управления СК РФ по Саратовской области.

Подросток заключен под стражу на два месяца, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство малолетних общеопасным способом. Накануне переведенный на индивидуальное обучение школьник пришел в учебное заведение с топором и двумя бутылками с легковоспламеняющейся жидкостью. Одну он бросил в класс, где шли занятия, другую разбил в коридоре. Воспламенения, по счастливой случайности, не произошло. 

В коридоре злоумышленник встретил направлявшуюся в класс девочку 2007 года рождения. Подросток нанес ей удар топором по голове, после чего попытался скрыться.

Известно, что конфликты с участием арестованного подростка происходили в средней школе № 4 постоянно. Накануне мальчик пришел в школу, чтобы сдавать экзамены.

infox - new
Автор: Федор Веснин
Источник: Следственное управление СК РФ по Саратовской области
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров