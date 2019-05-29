Мюллер отказался давать показания в Конгрессе США по «российскому расследованию»

Москва, 29 мая. Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что не будет давать показания в американском Конгрессе по расследованию о «российском вмешательстве», так как вся информация изложена в докладе, который безуспешно продолжался 22 месяца на деньги американских налогоплательщиков.

«Были обсуждения насчет того, чтобы выступить в Конгрессе. Любые выступления этого офиса (спецпрокурора — ред.) не будут выходить за рамки нашего доклада, который содержит факты, анализ и причины, по которым были приняты наши решения», — сказал Мюллер.

Специальный прокурор США отметил, что доклад, в котором не было представлено ни одного доказательства связи Трампа и Москвы, и есть его показания.

«Никакой другой информации в Конгрессе я не предоставлю, помимо уже опубликованной», — подчеркнул Мюллер, отказавшись отвечать на вопросы.

Он также заметил, что не считает уместным говорить о «расследовании» или комментировать действия министерства юстиции или Конгресса США.

Напомним, расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы «вмешательстве» России в выборы в США продолжалось около двух лет. Однако за этот период не удалось найти ни одного доказательства «связи» между Трампом и Москвой. Провальный доклад насчитывает 448 страниц. «Расследованием» занимались 40 агентов ФБР и 19 следователей, оно обошлось американским налогоплательщикам в 35 млн долларов. Факт «сговора» главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой, о котором писали некоторые СМИ еще с 2016 года, так и не подтвердился.

Российская сторона не раз заявляла, что не вмешивалась во внутренние дела других государств. Провальное расследование Мюллера, который был вынужден признать, что никакого сговора не было, вызвало ироничную реакцию лидера России Владимира Путина. Он связал «расследование» спецпрокурора США с кризисом политической системы в стране.

В среду появилась информация, что Мюллер официально закрывает свой офис и покидает министерство юстиции США.

Российская компания «Конкорд» — ответчик в деле о «вмешательстве России» в выборы США — потребовала привлечь к уголовной ответственности спецпрокурора Роберта Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра. Адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье обратил внимание на то, что они нарушили правила уголовного кодекса округа Колумбия 57.7, поделившись мнением касательно виновности компании. Тем самым Мюллер и Барр нарушили право «Конкорда» на справедливый суд.