МИД РФ поздравил Мутарику с переизбранием на пост президента Малави

Москва, 29 мая. Российский МИД выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Республикой Малави. Поздравительная телеграмма в честь переизбрания Питера Мутарики на пост президента страны опубликована на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

«В Москве выражают удовлетворение традиционно дружественным характером российско-малавийских отношений», — отмечается в сообщении.

Также МИД России заявил, что приветствует переизбрание Мутарики на пост президента Малави и рассчитывает «на дальнейшее развитие сотрудничества с Лилонгве в политической, торгово- инвестиционной, гуманитарной и иных областях».

Ранее сообщалось, что российский МИД выразил готовность сотрудничать с новым руководством Малави. Отметим, Мутарика принял присягу в качестве главы государства 28 мая. За него на выборах президента проголосовали 38,6% местных жителей.