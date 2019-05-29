Мюллер заявил, что не мог выдвинуть обвинения против Трампа
Вашингтон, 29 мая. Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что не мог выдвинуть обвинения против главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе брифинга в Вашингтоне.
По его словам, американское министерство юстиции не могло выдвинуть обвинения в совершении преступления против Трампа, поскольку это противоречит Конституции США.
Напомним, в 2017 году специальный прокурор США Роберт Мюллер объявил о начале расследования по делу о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. В апреле 2019 года министерство юстиции США опубликовало основные выводы доклада Мюллера, а также выдвинуло обвинения ряду российских юридических и физических лиц. Документ содержал обвинение в отношении российской компании «Конкорд», которая принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину.
В свою очередь компания «Конкорд» неожиданно для американской стороны заявила, что не признает обвинения и готова предстать перед судом в США. При этом адвокат компании «Конкорд» Эрик Дюбелье потребовал представить подробную информацию о том, на чем основаны обвинения Минюста США против «Конкорда». Кроме того, Дюбелье потребовал привлечь к уголовной ответственности специального прокурора Роберта Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра.