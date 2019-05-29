Мюллер заявил об уходе из Минюста США

Вашингтон, 29 мая. Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что он официально закрывает свой офис и покидает министерство юстиции. Об этом чиновник заявил в среду, выступая перед журналистами.

По словам Мюллера, после отставки он намерен вернуться к личной жизни.

Напомним, что Мюллер с начала 2017 года возглавлял расследование о «вмешательстве России» в американские выборы. Он потратил больше двух лет и миллионы долларов американских налогоплательщиков, однако так и не нашел никаких признаков «сговора» президента США Дональда Трампа с Россией.

В итоге российская компания «Конкорд», которая является ответчиком в деле о «вмешательстве России» в выборы, потребовала привлечь к уголовной ответственности самого Мюллера и генерального прокурора США Уильма Барра. По словам истца, Мюллер и Барр поделились мнением касательно виновности «Конкорда», чем нарушили право компании на справедливый суд.

Через несколько дней после подачи иска заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн направил президенту США Дональду Трампу письмо с прошением об отставке.