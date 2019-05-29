Александр Беглов встретился с сотрудниками предприятия «Силовые машины». ФАН-ТВ
Компания производит энергетическое оборудование для тепловой, атомной и гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта. В числе заказчиков — ведущие российские и зарубежные компании.
Александр Беглов побеседовал с сотрудниками предприятия на тему развития Санкт-Петербурга. Речь шла о разных отраслях, в том числе промышленности, сферах здравоохранения, социальной, также обсуждались вопросы городского благоустройства. Говорилось о том, что удалось наладить коммуникации с федеральным центром, чтобы участвовать в различных программах на условиях софининасирования. Отдельное внимание — развитию транспортной системы — метро, трамваев. Врио губернатора Петербурга напомнил, что в Красногвардейском районе ведутся работы по запуску второй и третьей очереди трамвайной сети «Чижик», завершиться они должны к сентябрю. Обсуждалась на встрече тема социальной поддержки населения и развитие городских производств.
«Нужно давать возможность именно для того, чтобы развивались наши уже существующие предприятия, и конечно, город является большим заказчиком работ и услуг, и нам нужно таким образом выстроить свою работу. Мы так это и делаем, чтобы заказы получали наши местные организации, потому что потом они платят налог, безусловно, мы пополняем свой бюджет», — говорит Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.
Работники предприятия задавали градоначальнику свои вопросы, многие касались транспортной системы города. В завершении встречи, врио губернатора Петербурга поздравил сотрудников, у которых в этот день были дни рождения, а работники завода, в свою очередь, вручили Александру Беглову макет паровой турбины.
«Встреча прошла достаточно информативно, то есть народ задавал вопросы, была живая дискуссия, и это, мне кажется, самое важное, и цель этой встречи была достигнута. Мне кажется, что практика таких вещей, посещение производственных площадок, общение с рабочим персоналом и с коллективом — это очень хорошая практика, которую точно необходимо продолжать», — считает Илья Егоров, начальник цеха роторов Ленинградского металлического завода.