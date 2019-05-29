Войска Сирии нашли госпиталь «Белых касок» с немецким оборудованием в Хаме — видео ФАН

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) в настоящее время продолжают осмотр кварталов города Калаат Аль-Мадик к северо-западу от Хамы, который был освобожден ими под прикрытием ВКС РФ в первой половине текущего месяца.

В ходе прочесывания был, в частности, обнаружен полевой госпиталь для «волонтеров» псевдогуманитарной организации «Белые каски». Корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), присоединившемуся к бойцам войск САР, удалось заснять данный объект на видео.

Среди прочего там было найдено современное медицинское оборудование и индивидуальные средства химзащиты, в основном производства Германии. В частности, аппарат для реанимации сердца. Все это можно увидеть на кадрах, предоставленных нашим репортером.

Ранее в Калаат Аль-Мадике подразделения САА наткнулись на другой медпункт — в нем обслуживались исключительно боевики, в том числе из самых радикальных местных группировок, связанных с «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ). Там побывал другой сирийский корреспондент ФАН, который запечатлел большое количество высокотехнологичного оборудования и медикаментов, изготовленных в Израиле и Соединенных Штатах.

Организация «Белые каски» была основана в Турции в 2013 году при финансировании со стороны Великобритании и США. Во многих документах, обнаруженных сирийскими войсками в районах, освобожденных от терроризма, раскрывается органическая связь псевдоволонтеров с исламистскими бандформированиями, в частности — из состава «Джебхат ан-Нусры»1.

«Белокасочники» и джихадисты неоднократно действовали совместно при подготовке и осуществлении провокаций с применением запрещенных отравляющих веществ против гражданского населения в зоне Идлиб и других регионах САР. В задачи волонтеров входит создание фейковых роликов с инсценировками химатак для дальнейшего предъявления безосновательных обвинений правительственной армии Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.