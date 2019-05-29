Трамп решит дальнейшую судьбу СНВ-3 в 2020 году

Вашингтон, 29 мая. Президент США Дональд Трамп в 2020 году примет решение о возможном продлении или выходе из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Такое заявление в среду сделал специальный помощник США Тим Моррисон.

«Это решение, которое президент примет в определенный момент в следующем году», — отметил он.

Напомним, что ранее Трамп заявил о начале процедуры выхода страны из ДРСМД. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва примет обратные меры и тоже выйдет из договора.

США обвиняют РФ в том, что ее ракета 9М729 якобы не соответствует требованиям ДРСМД, хотя российские военные специалисты специально устроили открытый показ нового оружия для иностранных экспертов, чтобы доказать обратное. Россия же утверждает, что пусковые установки системы ПРО США в Европе способны запускать не только противоракеты, но и запрещенные договором крылатые ракеты «Томагавк».

По мнению замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Соединенные Штаты также могут выйти из СНВ-3. В этом случае возможна полная утрата контроля над вооружением, полагает дипломат.

Руководитель комиссии Государственной думы РФ по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев в свою очередь отметил, что, вероятнее всего, от выхода из СНВ-3 Америку пока удерживает российская баллистическая ракета «Сармат». Гутенев напомнил, что Москва проводит испытания ракеты «Сармат», которая гораздо мощнее предшественников и практически неуязвима. Поэтому сохранение договора пока что отвечает интересам Вашингтона, заключил депутат.