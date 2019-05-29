Умершая во время ЕГЭ в Чебоксарах выпускница мечтала стать врачом

Чебоксары, 29 мая. Ученица, умершая во время ЕГЭ в Чебоксарах, Мария В., несмотря на плохое состояние здоровья, настояла на сдаче экзамена, так как мечтала стать врачом, сообщили источники Федерального агентства новостей в следствии.

На данный момент в школе №38 города Чебоксары проводится проверка по факту смерти 18-летней 11-классницы во время сдачи ЕГЭ. Появились новые подробности гибели Маши В., у которой был страшный диагноз — врожденный порок сердца.

«Девочка посещала школу лишь периодически – остальное время была на домашнем обучении, — рассказал источник в следствии. — Ее долго отговаривали от сдачи экзамена, но и она, и ее мама говорили одно: Маша пойдет в медицинский, поэтому будет сдавать наравне со всеми. Утром, как девочка появилась в школе, учителя обратили внимание на ее страшную бледность».

Девушку отвели в медпункт, где ей замерили давление и пульс. Давление оказалось нормальным — 120 на 80, а вот пульс явно выше нормы — 120 ударов в минуту. Медсестра в очередной раз начала отговаривать школьницу от сдачи экзамена, но она заявила, что все равно сдаст. Мама ее поддержала, сказала, что у нее есть все необходимые медикаменты. С помощью таблеток удалось пульс снизить до 70 ударов в минуту. Правда, сил у нее совсем уже не было: экзамен проходил не на первом этаже, и девочку на руках несли в класс — самостоятельно по лестнице она подняться уже не могла.

Час школьница писала экзамен, после чего отпросилась в туалет. В класс Мария уже не вернулась – ее без сознания нашли в коридоре, сразу вызвали врачей, но спасти девушку не удалось.

На данный момент следователи проверяют в основном действия врачей. По данным источника, к образовательному учреждению вопросов, скорее всего, не возникнет. Учителя не могли отказать Маше в сдаче экзамена, так как она совершеннолетняя.