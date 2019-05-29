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Газманов рассказал об операции в Германии по удалению опухоли

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Газманов рассказал об операции в Германии по удалению опухоли

Рига, 29 мая. Российский певец Олег Газманов рассказал об операции в Германии, где ему удалили опухоль.

Исполнитель дал интервью в программе «Абонент доступен» на латвийском интернет-канале Mix TV. Он подтвердил, что летал в Германию на операцию восемь лет назад. Немецкие врачи вырезали ему опухоль — гранулему. Информация о том, что она была злокачественной не подтвердилась.

Артист заметил, что рассказывал уже об этом событии в своей жизни в программе «Секрет на миллион». После этого появилось множество слухов о том, что певец серьезно болен. Газменов опроверг эту информацию.

«Вот я сижу перед вами здоровый, нормальный, молодой мужчина, — объявил он во время интервью. — Все нормально».

Исполнитель также объяснил, почему делал операцию в Германии, а не в России. Он отметил, что восемь лет назад российские специалисты боялись браться за эту операцию, так как шансы того, что он сможет петь в дальнейшем были невелики. Однако врачи посоветовали ему очень хорошего эксперта в Германии, который работает в этой узкой специализации.

«Я свободный человек и на свои деньги могу ехать куда хочу и покупать то, что я хочу, — подчеркнул Газманов. — На свои честно заработанные деньги».

Газманов рассказал об операции в Германии по удалению опухоли

Ранее на программе «Секрет на миллион» певец рассказал, что большую поддержку ему оказали дети и супруга Марина во время болезни восемь лет назад.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: Интернет-канал Mix TV
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