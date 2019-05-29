Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Жириновский поддержал решимость Сербии отстоять Косово

286
0 Оставить комментарий

Жириновский поддержал решимость Сербии отстоять Косово

Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту Сербии Александру Вучичу правительственную телеграмму со словами поддержки. Копия документа оказалась в распоряжении Федерального агентства новостей. 

«Многострадальный сербский народ в очередной раз подвергся гонениям на родной земле — в Косово», — заявил Жириновский.

Депутат выразил Вучичу и всему сербскому народу «всецелую поддержку Либерально-демократической партии России». Кроме того, он заявил о солидарности русских с братьями-сербами. 

Лидер ЛДПР отметил, что приветствует «решительные действия Вучича, направленные на защиту интересов сербских граждан». 

«Не сомневайтесь, справедливость восторжествует!» — пообещал в заключение письма российский политик.

Жириновский поддержал решимость Сербии отстоять Косово

Власти самопровозглашенной республики Косово в ходе силовой акции на севере края, по последним данным, заключили под стражу 19 человек, сообщил президент Сербии Александр Вучич парламенту. В ходе спецоперации косовского спецназа был задержан и избит гражданин России, представитель миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. МИД РФ назвал действия властей самопровозглашенной республики «возмутительным актом».

Впоследствии российский гражданин был отпущен на свободу. 

infox - new
Автор: Герман Парло
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров