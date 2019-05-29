Жириновский поддержал решимость Сербии отстоять Косово

Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту Сербии Александру Вучичу правительственную телеграмму со словами поддержки. Копия документа оказалась в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Многострадальный сербский народ в очередной раз подвергся гонениям на родной земле — в Косово», — заявил Жириновский.

Депутат выразил Вучичу и всему сербскому народу «всецелую поддержку Либерально-демократической партии России». Кроме того, он заявил о солидарности русских с братьями-сербами.

Лидер ЛДПР отметил, что приветствует «решительные действия Вучича, направленные на защиту интересов сербских граждан».

«Не сомневайтесь, справедливость восторжествует!» — пообещал в заключение письма российский политик.

Власти самопровозглашенной республики Косово в ходе силовой акции на севере края, по последним данным, заключили под стражу 19 человек, сообщил президент Сербии Александр Вучич парламенту. В ходе спецоперации косовского спецназа был задержан и избит гражданин России, представитель миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. МИД РФ назвал действия властей самопровозглашенной республики «возмутительным актом».

Впоследствии российский гражданин был отпущен на свободу.