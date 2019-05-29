Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьер-министра Чехии

Прага, 29 мая. Один из охранников чешского премьер-министра Андрея Бабиша случайно выстрелил в салоне самолета, на борту которого находился глава правительства республики.

Известно, что воздушное судно, на борту которого находился Бабиш, возвращалось в Прагу. Охранник случайно совершил выстрел из табельного оружия. Информации о пострадавших не поступало.

По данным представителя правоохранительных органов, инцидент произошел по неосторожности охранника, который мог нажать на курок во время одной из операций согласно правилам несения службы в самолетах правительственного авиаотряда.

«Инцидент случился в аэропорту Брюсселя перед вылетом борта премьера в Прагу. Выстрел был произведен из табельного оружия одного из охранников. Никто не пострадал», — сказала представитель полиции республики Ивана Нгуенова.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.