Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьер-министра Чехии

По данным представителя правоохранительных органов, инцидент произошел по неосторожности охранника, который мог нажать на курок во время одной из операций согласно правилам несения службы в самолетах правительственного авиаотряда.
«Инцидент случился в аэропорту Брюсселя перед вылетом борта премьера в Прагу. Выстрел был произведен из табельного оружия одного из охранников. Никто не пострадал», — сказала представитель полиции республики Ивана Нгуенова.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.