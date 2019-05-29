Главные новости 29 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 29 мая.

Ребенок, оставленный без присмотра взрослых в салоне автомобиля, который скатился с горы в Крыму, скончался. Оставленный без присмотра ребенок погиб в автомобиле, скатившемся с горы в Крыму.

Самолет, на котором летел президент Мексики Лопес Обрадор, смог приземлиться только со второго раза. Самолет с президентом Мексики на борту не смог приземлиться с первого раза.

Пожар произошел на корабле у судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве. Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля.

Компания считает попыткой давления на следствие и МАК заявление губернатора Хабаровского края о причинах трагедии с SSJ-100. «Аэрофлот» назвал давлением заявление главы Хабаровского края о трагедии в «Шереметьево».

Фонд защиты национальных ценностей перечислил первый транш в размере пяти миллионов рублей для оказания помощи Марии Бутиной. Фонд защиты национальных ценностей перечислил первый транш для помощи Бутиной.

Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе. Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе.

Продавец-кассир назван самой востребованной в России профессией по итогам опроса 26,9 тысячи организаций. Названы самые востребованные в РФ профессии.

Военный эксперт предположил, что существует опасность широкомасштабных боевых действий в районе Крымского моста. Военный эксперт рассказал об угрозах Крымскому мосту со стороны Украины.

Медведчук призвал прекратить терпеть пагубность зоны свободной торговли с Евросоюзом и пересмотреть соглашение о евроассоциации. Медведчук объяснил, что уничтожает экономику Украины.

Пушилин заявил, что действия Зеленского заметно отличаются от его заявлений во время инаугурационной речи. Глава ДНР оценил действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе.