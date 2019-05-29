Памятник на могиле Караченцова создает скульптор Илья Вьюев

Москва, 29 мая. Николай Караченцов будет запечатлен в одном из своих самых знаменитых образов — графа Резанова из «Юноны и Авось»

Вдова актера Людмила Поргина сейчас живет в Болгарии, в том самом доме, который подарил ей и Николаю Петровичу их сын. Ей уже сняли гипс с руки, но в Болгарии она повредила ногу, порезав связки, и сейчас проходит курс лечения. Большую часть времени у нее занимает подготовка выставки, которая откроется в день смерти Караченцова в музее Ермолой. Впоследствии экспозицию перевезут в Бахрушинский музей.

«Мы сейчас собираем материал, — рассказала Федеральному агентству новостей Людмила Поргина. – Это будут вещи, костюмы, гитары Николая Петровича. Костюмы их всех его знаменитых спектаклей. В свободное время хожу по нашим любимым с Колей местам, где он так любил гулять».

Ранее ФАН уже сообщало, что Поргина рассмотрела несколько эскизов для памятника на могилу Николая Караченцова.

В итоге вдова актера остановилась на работе известного скульптора Ильи Павловича Вьюева. Вьюев активно участвовал в работе Московского историко-просветительского общества «Русская Америка». Скульптор создал для общества ряд портретов политических деятелей, ученых и преподавателей «Навигацкой школы», чьи моряки и стали первопроходцами, участниками северных и восточных экспедиций XVIII века.

Именно поэтому Вьеву близка тема графа Резанова. В день годовщины смерти актера, 26 октября 2019 года, планируется открытие памятника на Троекуровском кладбище Москвы.

Напомним, в начале весны Людмила Поргина попала в больницу со сложным переломом руки. Понадобилось оперативное вмешательство. Однако болезнь не помешала ей начать создавать фонд памяти Николая Караченцова.