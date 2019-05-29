Собчак призналась, что не может общаться с мужчинами без водки

Москва, 29 мая. Известная российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что не может общаться с мужчинами в трезвом состоянии. Об этом он сказала во время общения с бывшей участницей шоу «Холостяк» Викторией Коротковой.

«Мужиков симпатичных у нас мало в стране. А как без алкоголя их воспринимать? Мне кажется, водка придумана, чтобы с ними было комфортнее общаться», — отметила Собчак.

Короткова возразила, что лучше искать «того самого», чем размениваться на случайные связи, однако Собчак твердо стояла на своем. По ее словам, алкоголь позволяет смириться со многими мужскими недостатками.

«Мась, ну «тех самых» уже всех разобрали. Тарзан один на всю страну, и он у Наташи Королевой. И как жить?» — сокрушается телеведущая.

В марте этого года стало известно о разводе Собчак и актера Максима Виторгана. В эфире «Первого канала» Собчак рассказала, что они с мужем давно не живут вместе. Она тогда заявила, что женщина имеет право жить и спать с тем, с кем хочет. Слухи о романе с режиссером Константином Богомоловым журналистка при этом оставила без комментариев.

Несмотря на то, что Собчак и Виторган живут отдельно друг от друга, они продолжают вместе воспитывать сына. При этом звездная пара решила оставить ребенку двойную фамилию — Виторган-Собчак.

Однако распри между экс-супругами не утихают до сих пор. Так, на прошлой неделе пара публично повздорила в Instagram на тему мести. Собчак заявила, что добрый человек не может умышленно совершать плохие поступки в отношении других людей. На это Виторган парировал, что, следуя логике Собчак, «можно воротить что угодно», если повторять, что поступок был совершен «не специально».