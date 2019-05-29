СК начал проверку по факту нападения на российского дипломата в Косово

Москва, 29 мая. Специалисты начали доследственную проверку по факту инцидента, произошедшего с российским сотрудником миссии ООН в Косово Михаилом Краснощековым. Об этом говорится на официальном сайте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, накануне утром косовские полицейские вторглись в сербонаселенные муниципалитеты на севере края и арестовали российского гражданина, который обладает дипломатическим иммунитетом. В СК РФ добавили, что на мужчину напали, он получил травмы.

«Недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения», — говорится в сообщении ведомства.

Доследственная проверка, как указали в СК РФ, необходима для тщательного исследования всех обстоятельств произошедшего и для предоставления правовой оценки противоправным действиям в отношении российского дипломата.

Напомним, от действий полицейского спецназа Косово также пострадали двое сербов, у них легкие ранения. Сербский президент Александр Вучич после инцидента отдал приказ Вооруженным силам страны и спецназу МВД находиться в полной боевой готовности.

В МИД РФ назвали задержание россиянина «вопиющим фактом». Дипломаты подчеркнули, что эти действия являются проявлением «провокационной линии косовоалбанской верхушки».

Как рассказал ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек, пострадавшего сотрудника миссии ООН перевезут в Белград для продолжения лечения. По его словам, состояние дипломата стабильное. Краснощеков, указал медик, уже пришел в сознание, может ходить и говорить.