Сирия, 29 мая. Глава разведывательной службы SDF**** был убит в Дейр-эз-Зоре. Мальчик, похищенный неделю назад в городе Азаз в Алеппо, был найден мертвым. ВВС Ирака уничтожили десять боевиков ИГ1 в Салах Эд-Дине, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков в провинции Латакия.

Курды: обвинили протурецких исламистов в казни мальчика, похищенного в городе Азаз в Алеппо около недели назад; лишились главы разведывательной службы SDF в Дейр-эз-Зоре.

ВС Ирака: уничтожили десять террористов ИГ и два их бронеавтомобиля в провинции Салах Эд-Дин.

Провинция Латакия

Информационное агентство Baladi-News сообщает о том, что в Латакии возобновились обстрелы со стороны боевиков террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и выступающей на ее стороне «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ). Джихадисты открыли огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) в районе высоты Абу Али. По неподтвержденной информации, под ударом радикалов также оказался район Аль-Калаа в административном центре региона. Никаких данных о возможных жертвах среди мирных жителей пока не поступало. Напомним, правительственные войска ведут операцию на северо-востоке провинции у города Кабана, тогда как исламисты предпринимают попытки нанести урон мирным районам Латакии.

Провинция Алеппо

Появились данные о новых вооруженных стычках между исламистами в северной части Алеппо. Согласно сведениям агентства новостей Arabi Today, междоусобные столкновения произошли в городе Азаз. Бои разворачивались между двумя бандгруппами протурецких вооруженных формирований, что привело к потерям с обеих сторон. На данный момент неизвестно, что послужило поводом к началу вооруженного противостояния. Напомним, накануне также отмечались перестрелки в рядах поддерживаемых Анкарой группировок в кантоне Африн в северо-восточной части провинции.

Тем временем курдское информагентство Kurdistan 24 заявило о том, что протурецкие радикалы казнили мальчика с синдромом дауна, похищенного около недели назад вместе с его отцом и дедом. Напомним, об убийстве его родственников стало известно еще пять дней назад. Ранее сообщалось о том, что двух мужчин и ребенка взяли в плен в районе Азаза, потребовав за их освобождение выкуп в размере ста тысяч долларов. В то время как курды обвиняют в произошедшем подконтрольные Турции отряды, турецкие СМИ утверждают, что похищение было совершено членами Отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостное агентство Orient-News сообщает о том, что на востоке провинции неизвестными был убит один из высокопоставленных курдских радикалов, стоящий во главе разведывательной службы «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Налетчики предприняли вылазку в районе населенного пункта Сувейдан-Джазира юго-восточнее Меядина. Предполагается, что к случившемуся имеют отношение так называемые спящие ячейки «Исламского государства»1, ведущие подпольную террористическую деятельность Дейр-эз-Зоре. Напомним, джихадисты также подозреваются в организации взрыва в населенном пункте Аз-Зер, который прогремел в первой половине дня.

Между тем появились подробности о нападении на курдских радикалов, обстоятельства которого ранее не оглашались. Как передает интернет-портал Baladi-News, пять членов SDF были убиты или ранены в результате взрыва их автомобиля недалеко от города Дибан. В установке бомбы обвиняются боевики террористической группировки.

Провинция Хасака

Вновь поступают сообщения о пожарах в провинции Хасака, практически вся территория которой находится под контролем курдов. По данным военного источника в сети Twitter (modar28), очаги возгорания фиксируются в населенных пунктах Тель-Хамис и Аль-Мардж. Стремительное распространение огня привело к уничтожению большого количества урожая пшеницы и ячменя. Напомним, в последнее время эта проблема наряду с вылазками подпольных ячеек «Исламского государства» стала одной из наиболее значимых в оккупированных «демократическими силами» районах, поскольку курдские радикалы пренебрегают обеспечением пожарной безопасности и подготовкой пожарных бригад.

Ирак

Иракские вооруженные силы продолжают спецоперацию, направленную на выявление и уничтожение «спящих ячеек» «Исламского государства». Информационный портал Al Sumaria News сообщает о том, что в ходе рейдов в провинции Салах Эд-Дин были задействованы военные самолеты, авиаудары которых привели к уничтожению порядка десяти террористов, а также двух бронемашин, одна из которых была заминирована. Боевые вылеты были проведены в районе нефтяного месторождения Аллас. Напомним, об уничтожении ИГИЛ1 в стране было объявлено в конце 2017 года, однако подпольные группы джихадистов все еще представляют угрозу для стабилизации обстановки в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)