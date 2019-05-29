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Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России

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Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России

Москва, 29 мая. Американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США совершил многочасовой разведывательный полет вблизи российских границ в регионе Балтики. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Летательный аппарат с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы «Сигонелла» на итальянском острове Сицилия утром среды. БПЛА в течение двух часов курсировал вдоль северной границы Калининградской области, проводя разведку.

Затем RQ-4B Global Hawk более трех часов перемещался с юга на север и обратно вдоль западных рубежей Псковской и Ленинградской областей. Маршрут беспилотника пролегал через воздушные пространства Германии, Швеции и Литвы.

Стоит отметить, что активность самолетов-разведчиков и беспилотников, в частности стран НАТО, у российских границ в последнее время существенно выросла. Их замечают не только над Балтийским морем, но также в районе Крыма и Краснодарского края, у российских баз в Сирии.

К примеру, в середине мая американский стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку у западных границ России. А днем ранее похожий БПЛА совершил многочасовой полет у линии разграничения в Донбассе, несколько раз он приближался к границам РФ.

Министерство обороны РФ неоднократно обращалось к западным коллегам с требованием прекратить полеты разведывательной авиации у границ России, однако в ответ поступали отказы.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Twitter
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