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Эксперты прогнозируют победу врио глав регионов РФ в первом туре выборов

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Эксперты прогнозируют победу врио глав регионов РФ в первом туре выборов

Москва, 29 мая. Врио глав российских регионов имеют хорошие шансы на победу на выборах, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. К такому мнению пришли участники круглого стола «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей».

Мероприятие состоялось в среду на площадке Экспертного института социальных исследований.

«Если бы выборы были бы в это воскресенье, была бы победа (врио глав регионов. — Прим. ФАН) в первом туре, причем уверенная победа», — цитирует ТАСС директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского.

Положение всех временно исполняющих обязанности глав российских регионов Потуремский назвал устойчивым. Это связано с запросом на решение локальных задач, объяснил эксперт.

«Ключевой вывод из заседания можно сделать о том, что новые врио со своим стилем управления — результативность, открытость, вовлечению людей и жесткий контроль — удовлетворяют запрос, который есть в обществе», — согласилась с Потуремским глава Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

По ее словам, врио взяли хороший старт и успешно справляются с поставленными задачами. Напомним, единый день голосования назначен на 8 сентября, выборы пройдут в 16 регионах РФ. 

Как отметил руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров, у большинства врио в преддверии единого дня голосования зафиксирован высокий предвыборный рейтинг — например, временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов имеет рейтинг 54,4%.

27 мая, в день, когда Петербург отмечал 316-летие своего основания, Александр Белов поблагодарил петербуржцев за предложение принять участие в выборах. 

Эксперты прогнозируют победу врио глав регионов РФ в первом туре выборов

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Автор: Федор Веснин
Источник: ТАСС
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