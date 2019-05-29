Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

ЦИК Украины зарегистрировал первого кандидата в депутаты

225
0 Оставить комментарий

ЦИК Украины зарегистрировал первого кандидата в депутаты

Киев, 29 мая. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на пост депутата Верховной рады. Им оказался некий Владимира Пригладя, который баллотируется по одномандатному округу в качестве самовыдвиженца, сообщают украинские СМИ.  

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи заявил, что распустит Верховную раду и назначит досрочные выборы на 21 июля. Несмотря на то, что некоторые депутаты пытались оспорить это решение, все парламентские фракции в конечном итоге согласились назначить внеочередные выборы на предложенную дату.

Противники роспуска Рады обратились в Верховный суд с требованием отменить решение главы государства, однако данный иск был отклонен. Судья заявил, что подобные дела должен рассматривать Конституционный суд, а не Верховный.

По словам Зеленского, причиной, побудившей его на подобный шаг, стало низкое доверие общества к депутатам. Кроме того, есть юридическое обоснование для роспуска парламента — в нем с 2016 года не было коалиции.

По мнению же украинских политологов, новый президент решил назначить досрочные выборы, чтобы привлечь в парламент своих сторонников. Полномочия украинского президента сильно ограничены. Рада не только формирует состав правительства, но и способна блокировать многие инициативы главы государства, поэтому Зеленскому необходимо заручиться поддержкой народных избранников как можно скорее, чтобы обеспечить нормальную работу своей администрации и правительства.

infox - new
Автор: Антон Соколов
Источник: ТСН
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров