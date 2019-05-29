ЦИК Украины зарегистрировал первого кандидата в депутаты

Киев, 29 мая. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на пост депутата Верховной рады. Им оказался некий Владимира Пригладя, который баллотируется по одномандатному округу в качестве самовыдвиженца, сообщают украинские СМИ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи заявил, что распустит Верховную раду и назначит досрочные выборы на 21 июля. Несмотря на то, что некоторые депутаты пытались оспорить это решение, все парламентские фракции в конечном итоге согласились назначить внеочередные выборы на предложенную дату.

Противники роспуска Рады обратились в Верховный суд с требованием отменить решение главы государства, однако данный иск был отклонен. Судья заявил, что подобные дела должен рассматривать Конституционный суд, а не Верховный.

По словам Зеленского, причиной, побудившей его на подобный шаг, стало низкое доверие общества к депутатам. Кроме того, есть юридическое обоснование для роспуска парламента — в нем с 2016 года не было коалиции.

По мнению же украинских политологов, новый президент решил назначить досрочные выборы, чтобы привлечь в парламент своих сторонников. Полномочия украинского президента сильно ограничены. Рада не только формирует состав правительства, но и способна блокировать многие инициативы главы государства, поэтому Зеленскому необходимо заручиться поддержкой народных избранников как можно скорее, чтобы обеспечить нормальную работу своей администрации и правительства.