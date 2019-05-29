Шойгу переиграл американцев на их же поле

Минобороны РФ, возглавляемое Сергеем Шойгу, уверенно переиграло американцев на их же поле. Такой вывод можно сделать, анализируя нервную реакцию Вашингтона на поставки Турции российских С-400. Этот «турецкий гамбит» для США тем более обидный, поскольку Турция — член НАТО. Поэтому Вашингтон пытается выкручивать Анкаре руки, впрочем, без особого успеха.

Поставки комплексов С-400 Турции идут раньше запланированных сроков, это делается по просьбе турецкой стороны, рассказал в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Поставки осуществляются раньше сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. <…> Все идет по плану», — отметил Песков, опровергая слухи о каких-то задержках.

Ранее появилась информация, что Вашингтон задумался о приостановке программы тренировок турецких военных летчиков в США на истребителях F-35. Причина — та самая закупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщает Reuters. Впрочем, по данным источника агентства, окончательное решение на этот счет американцами пока не принято.

В настоящее время пилоты ВВС Турции осваивают американские истребители пятого поколения F-35 на авиабазе «Люк» в Аризоне. По мнению экспертов, сворачивание этой программы станет одним из самых серьезных разрывов в новейшей истории американо-турецких отношений.

Впрочем, Анкара, судя по всему, готова противостоять давлению Вашингтона. Доказательством этому стала отправка 22 мая в Россию турецкого военного персонала для обучения эксплуатации закупаемых в РФ комплексов С-400. Узнав об этом, в Вашингтоне заявили, что дают Анкаре две недели, чтобы отказаться от сделки с РФ.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил важность того, что Турция, несмотря на давление США, твердо отстаивает свои национальные интересы, отдавая предпочтение сотрудничеству с российскими военными.

«Наше военно-техническое сотрудничество с Турцией развивается успешно, — констатировал Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Турецкая сторона понимает не только важность приобретения российских комплексов С-400, но и необходимость обучения в России своего персонала, который впоследствии будет работать на этих комплексах. Это говорит о том, что в этом вопросе Турция в первую очередь основывается на собственных национальных интересах».

Но, похоже, Соединенным Штатам независимая политика Анкары в военно-технических вопросах поперек горла, подчеркнул парламентарий.

«Действия Вашингтона в отношении Турции в очередной раз показывают стремление Соединенных Штатов к нездоровой конкуренции в вопросах, касающихся военно-технического сотрудничества в мире. Напомню, такое сотрудничество предусматривает нормальные торговые отношения со всеми странами», — отметил собеседник ФАН.

По словам Швыткина, требование Соединенных Штатов к Турции разорвать ранее достигнутые договоренности с РФ объясняются исключительно стремлением Вашингтона доминировать любым путем. США фактически готовы шантажировать Анкару отказом обучать турецких пилотов на американских самолетах F-35, отметил зампред комитета по обороне ГД.

«Считаю, Турция поступает совершенно правильно, ставя свои национальные интересы выше интересов Соединенных Штатов. Приветствую приверженность Анкары именно такой политике, вне зависимости от того, что думают на этот счет в Вашингтоне», — резюмировал Юрий Швыткин.

Турция, являясь членом НАТО, в 2017 году подписала соглашение с Россией о закупках ЗРК С-400. США резко выступали и выступают против этой сделки, угрожая Турции свернуть поставки уже оплаченных истребителей F-35.

Как отмечают эксперты, Анкара, занимая твердую позицию в вопросе приобретения российских вооружений даже ценой санаций США, как в шахматном «турецком гамбите» — жертвует малым для достижения стратегического преимущества.