Пентагон возмутило развитие ядерного потенциала России

Вашингтон, 29 мая. Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший выразил мнение, что Россия якобы нарушает мораторий на ядерные испытания. Об этом он заявил во время вступления в Институте Хадсона.

Говоря о ядерном моратории, Эшли-младший заявил, что Вашингтон в этом вопросе придерживается стандарта «нулевого заряда». При этом, по мнению американского генерал-полковника, Россия не соблюдает эти требования.

«Наше понимание разработки ядерного оружия дает нам повод считать, что испытательная активность России помогала ей развивать ее ядерный потенциал», — выразил он мнение.

По его информации, РФ якобы способна производить тысячи боеголовок в год. Пентагон возмутило развитие российского ядерного потенциала. Укрепление стратегических и нестратегических ядерных сил России, по убеждению Эшли-младшего, происходит за счет «постоянного финансирования в приоритетном порядке ядерных разработок и инфраструктуры для их производства».

При этом обвинения главы управления военной разведки США не были подкреплены какими-либо доказательствами.

Напомним, последнее ядерное испытание в СССР состоялось в октября 1990 года.

В 1996 году ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ подписали более 180 государств, однако нашлись и те страны, которые не ратифицировали соглашение. Одной из таких стран были США.

Ранее в Москве ответили на предложение США отказаться от ядерных вооружений. Первый зампред комитет Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что Вашингтону следовало бы первым уничтожили ядерное оружие в своей стране, а затем предлагать эти шаги другим странам.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ядерное оружие является средством защиты. По словам президента России Владимира Путина, ядерная доктрина страны не предусматривает превентивного удара.