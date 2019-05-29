Эксперт предположил, каким будет Су-57 поколения 5++

Летчик-инструктор Андрей Красноперов предположил, что Су-57 поколения 5++ сможет совершать полеты межконтинентальной дальности.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 в перспективе может быть модернизирован до поколения 5++. Так, его главной особенностью является его огромный модернизационный задел, который заранее оставили конструкторы. По большому счету, Су-57 — это не только «готовый самолет пятого поколения, но и платформа для дальнейших модификаций».

«Точно так же, как мы на выходе с Су-27 получили Су-35 (поколения — Прим. ред.) 4++, так же будет происходить и эволюция Су-57», — сообщил обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов.

Комментируя сообщение телеканала, военный аналитик, летчик-инструктор и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что даже несмотря на то, что «истребители 4++ не могут быть до конца невидимыми для радаров, по своим характеристикам они максимально приближены к самолетам пятого поколения».

«Наши конструкторы смогли добиться того, что истребитель 80-х годов Су-27 превратился в современный, уникальный Су-35 — вот так же будет и с самолетом пятого поколения Су-57. Его база настолько совершенна, что позволяет разработчику в будущем навесить на него новые опции. Это может быть новая, пока еще даже не разработанная система обнаружения целей, новое радиолокационное оборудование, вооружение. Вполне возможно, конструкторы увеличат скорость самолета, сделают его еще более маневренным или сделают частично или полностью беспилотным, кто знает», — сказал эксперт.

Помимо этого, собеседник ФАН высказал мнение, что модернизированный до поколения 5++ Су-57 будет «максимально помехозащищенным и выполнять задания на межконтинентальной дальности».

«Зависит от того, какое будет топливо. Сейчас все используют авиационный керосин, но в будущем может быть придуман какой-то другой тип топлива, новый двигатель. Президент [России Владимир Путин] говорил о ракете с ядерной силовой установкой. Почему бы такие двигатели не установить на Су-57?» — задается вопросом Красноперов.

К слову, замминистра обороны России Алексея Криворучко также сообщал, что Су-57 ожидает минимум от 30 до 40 лет активной жизни. Таких характеристик, например, лишены американские истребители 5-го поколения F-22 и F-35.

«Американцы вот не обладают таким модернизационным заделом, у них техника полностью обновляется намного чаще. К тому же при разработке они заявляют одни характеристики, а на выходе получают другие, часто бывает, хуже, чем планировали. И если в плане модернизации сравнивать наши самолеты и их, то наши на голову выше», — заключил эксперт.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил о покупке 76 истребителей Су-57. По словам главы государства, приобретение 76 машин вместо запланированных 16 стало возможным благодаря снижению цены производителем на 20%.