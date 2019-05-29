Еврокомиссия признала тупиковыми переговоры о членстве Турции в ЕС

Брюссель, 29 мая. Турция по-прежнему отдаляется от Европейского союза, из-за чего переговоры о вступлении страны в состав сообщества зашли в тупик. Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии о политике расширения Союза.

«Турция продолжила отходить от Евросоюза, серьезно отступив в области верховенства закона и основных прав и ослабив баланс в политической системе из-за вступления в силу конституционной поправки», — говорится в документе.

В Европейской комиссии добавили, что никакие дальнейшие главы переговорного процесса не могут рассматриваться для открытия или закрытия.

При этом в отчете отмечается, что Анкара является ключевым партером Евросоюза и страной — кандидатом на вступление в его состав. Диалог и сотрудничество в основных областях продолжаются, подчеркнули в Еврокомисии, в том числе по вопросам миграции и поддержки беженцев.

Напомним, Турция подала заявку на членство в Евросоюзе в 1987 году, однако переговоры начались лишь в 2005. В 2016 году Брюссель раскритиковал действия властей этой страны после попытки вооруженного переворота в стране, что привело к приостановке переговоров о вступлении Турции в Союз.

В ноябре прошлого года Анкара и Брюссель возобновили переговоры о членстве Турции в ЕС. 22 ноября верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и европейский комиссар по вопросам расширения организации Йоханнес Хан с рабочим визитом приехали в турецкую столицу. Однако специалисты считают, что Турция не сможет стать частью ЕС в течение ближайших 20 лет.

Так, турецкий эксперт по Евразии и России, преподаватель исторического отделения факультета гуманитарных и социальных наук Университета имени Йылдырыма Беязыта (Анкара) Салих Йылмаз в разговоре с Федеральным агентством новостей объяснил, почему Анкаре не по пути с Евросоюзом и США.