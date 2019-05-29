Генпрокуратура ДНР расследует теракты ВСУ в Горловке

Донецк, 29 мая. Вооруженные формирования Украины обстреляли мирные населенные пункты Донецкой народной республики, в результате чего два человека получили ранения. Кроме того, зафиксированы очередные разрушения жилого фонда. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, изучил последствия недавнего обстрела украинскими войсками Горловки, в результате которого пострадали мирные жители. За комментариями мы обратились в главное надзорное ведомство республики.

В Генеральной прокуратуре ДНР корреспонденту ФАН сообщили о возбуждении новых уголовных дел в отношении командиров украинских бригад, отдавших приказ произвести обстрелы Горловки и Докучаевска 27 мая. Информацию прокомментировала пресс-секретарь ведомства Ольга Черногор.

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР расследуется три эпизода в рамках двух уголовных дел, возбужденных в отношении трех командиров ВСУ по ст. 229 УК ДНР (теракт)», — сообщила она.

Представитель надзорного ведомства уточнила, что в результате обстрела Горловки 27 мая телесные повреждения получили 70-летняя женщина и девочка 2013 года рождения. В Горловке повреждено домостроение, а в Докучаевске — квартира.

Черногор добавила, что, по имеющимся данным, продолжает расти общее количество преступлений, совершенных ВСУ в отношении мирных жителей региона. За время гражданской войны зафиксировано более 11 тыс. ранений людей и разрушений.