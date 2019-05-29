СМИ Израиля признали соучастие Тель-Авива в организации спектаклей с химоружием в Сирии

На одном из местных израильских телеканалов прошла информация, подтверждающая, что за инсценировкой нескольких спектаклей с участием «Белых касок» с якобы применением правительственными войсками САР химического оружия против гражданского населения на территориях подконтрольных террористам, стояло, в частности, правительство Израиля, передает Facebook-ресурс (@syriabestnews). Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Израильские специалисты разрабатывали сценарии, тренировали террористов и привлеченных статистов для имитации достоверности. Затем постановочные ролики передавались в СМИ стран Запада и Персидского залива, которые распространяли их в публичном медиапространстве. Целью «перформансов» было обеспечение предлога для США провести военную агрессию против Сирии.

Используя эти сфабрикованные доказательства будто бы применения химических отравляющих веществ Дамаском, Вашингтон и его союзники не только устроили экономическую блокаду руководству и народу республики, но и неоднократно наносили прямые удары по позициям Сирийской арабской армии (САА).

Признание непосредственной роли израильского правительства в оказании поддержки террористическим организациям в САР — не новость. Ранее бывший глава Генштаба вооруженных сил Израиля в интервью британской газете The Sunday Times рассказал, что помощь, оказываемая бандформированиям в Сирии, не ограничивалась поставками медикаментов и лечением раненых террористов в больницах еврейского государства, а касалась также предоставления вооружений радикалам и бомбардировок по военным объектам правительственных сил арабской республики.

Информация, раскрывающая истинную картину отношений израильских спецслужб и «Белых касок», состоящих только из «истинных патриотов», между тем прозвучала впервые, но особого удивления она также, однако, не вызывает.

По мнению независимого журналиста и политолога Александра Асафова, эти сведения в целом довольно похожи на правду, поскольку, если присмотреться к ним поближе, можно понять, что участие в химических провокациях в САР вполне находится в фарватере внешней политики Израиля. Свое предположение эксперт высказал в беседе с корреспондентом ФАН.

«Достаточно регулярно вроде бы нелогичные относительно общего политического курса Тель-Авива действия израильских спецслужб оказываются в фокусе внимания прессы. Кроме того, у Генштаба и у разведывательных сообществ еврейского государства нередко бывает собственная, отличная от основной идеологии правительства позиция по тем или иным международным политическим вопросам. Неоднократно проходили данные о том, что представители спецслужб Израиля, в частности, сотрудничают с радикальными джихадистскими организациями в ряде стран, и в том числе в Сирии. Такие контакты задокументированы. Соответственно, легко допустить, что они также имеют связи и с «Белыми касками», — пояснил наш собеседник.

Кроме того, нельзя забывать, что Тель-Авив является главным союзником Соединенных Штатов в ближневосточном регионе, а они, в свою очередь, вместе с другими членами так называемой антитеррористической западной коалиции уже не раз были уличены в попытках организовать очередные «химатаки» в Идлибе и других районах САР. Недавно, например, сообщалось об участии в этом специалистов из Франции.