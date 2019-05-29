Стерлигов назвал психологов слугами дьявола и безбожниками

Москва, 29 мая. Известный российский бизнесмен назвал несчастными незамужних и бездетных женщин.

Ранее профессор Лондонской школы экономики, психолог Пол Долан заявил, что незамужние и бездетные женщины счастливее других людей. По его словам, брак идет на пользу мужчинам, так как у них появляется стимул к жизни. При этом женщины почти ничего не выигрывают от замужества, поэтому им приходится мириться со многими неприятными вещами.

Долан также отметил, что многие одинокие женщины испытывают обеспокоенность из-за «укоренившихся стереотипов», согласно которым замужество и наличие детей считается главным мерилом их успеха.

Герман Стерлигов призвал не обращать внимания на заявления психологов, отметив, что они являются «безбожниками», которые прилагают максимум усилий для уничтожения традиционных семейных ценностей. Кроме того, бизнесмен выразил уверенность, что все одинокие женщины на самом деле глубоко несчастны, передает издание «Народные новости».

«Психолог — это безбожник, то есть слуга дьявола, а дьявол — отец лжи. Я не молодой человек, и могу сказать, что все одинокие женщины несчастны. Все. А всем этим психологам нужно разрушить семьи, им нужно затащить души в ад для своего господина», — пояснил Стерлигов.

Стоит отметить, что Герман Стерлигов получил широкую известность благодаря своими неоднозначным бизнес-инициативам и высказываниям. Так, предприниматель спровоцировал скандал, запретив представителям ЛГБТ вход в сеть своих магазинов «Хлеб и соль». Кроме того, Стерлигов предлагал родителям приобретать «экологически чистые розги» для воспитания детей.