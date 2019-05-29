Соратник Саакашвили рассказал, чем бывший президент Грузии займется на Украине

Киев, 29 мая. Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, который является одним из лидеров партии «Рух новых сил», рассказал о планах Михаила Саакашвили, который в среду возвращается в Киев.

Именно бывший президент Грузии является основателем «Движения новых сил», партия была учреждена 23 февраля 2017 года.

По словам Сакварелидзе, они с Саакашвили являются политическими партнерами и будут дальше работать вместе на благо Украины.

«Партия существует, она прошла через многие испытания, будет нелогично и неправильно перед нашими избирателями, которые доверили нам свое будущее, не участвовать в украинской политике», — сказал соратник Михаила Саакашвили в интервью новостному агентству «Харьков».

Бывший заместитель генерального прокурора Украины отметил, что сторонники Саакашвили с нетерпением ждут его возвращения в Киев. Сакварелидзе уточнил, что о планах партии, касающихся участия в парламентских выборах, в ближайшее время расскажет сам Саакашвили.

«В какой форме мы будем принимать участие в этих выборах, с кем и так далее, об этом объявит на днях сам Михаил», — сообщил Сакварелидзе.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Михаилу Саакашвили украинского гражданства. В среду политик получил удостоверение личности для возвращения на Украину от консулы страны в Варшаве.