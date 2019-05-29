Гоген Солнцев пожалел, что женился не на Пугачевой
Москва, 29 мая. Бывший участник проекта «Дом-2» Гоген Солнцев жалеет, что он женился на пенсионерке Екатерине Терешкович, а не на Алле Пугачевой. Об этом шоумен заявил в своем Instagram.
«Немного поразмыслив, подумал, что, лучше бы женился на Алле, уверен, семейная жизнь и благополучие сложилось бы совсем по-другому. Не было бы тех проблем, которые преследуют меня в браке с Екатериной», — пишет он.
Солнцев отметил, что не знает, как бы отреагировал муж Пугачевой Максим Галкин, если бы он предложил замужней женщине и матери троих детей свою руку и сердце. Экс-участник «Дома-2» выразил надежду на то, что брак Галкина и Пугачева оказался более счастливым, чем его.
Как сообщает портал Дни.ру, в последнее время у его супруги Екатерины Терешкович серьезные проблемы с алкоголем. Она даже набрасывалась на мужа с кулаками, когда была в состоянии алкогольного опьянения. По словам Солнцева, он старается не выносить на публику детали своей семейной жизни, опасаясь, что его жену начнут травить.
Напомним, что месяц назад 38-летний Солнцев и его 64-летняя жена отметили годовщину своей свадьбы. Между супругами развивались бурные отношения, в ходе которых они ругались, дрались и расходились, а потом сходились вновь. 21 мая стало известно, что шоумен забрал Терешкович из санатория после того, как она устроила там драку.
Немного поразмыслив, подумал, что, лучше бы женился на Алле, уверен, семейная жизнь и благополучие сложилось бы совсем по - другому. Не было бы тех проблем, которые преследуют меня в браке с Екатериной. Конечно, непонятно, как отреагировал бы Макс, на моё предложение руки и сердца замужней даме, матери троих детей, но, чем черт не шутит) хотя, разумеется, время не имеет сослагательного наклонения. Надеюсь в мезальянсе Аллы и Макса все гораздо счастливее, чем у меня ( #гогенсолнцев #решениепроблем #скоролето #стиль #музыка #жизнь #десерт #хендмейд #творчество #москва #сидим #жара #песни #тнт #первый канал #прямой эфир #малахов #россия #канал #видео #фото #устав