Гоген Солнцев пожалел, что женился не на Пугачевой

Москва, 29 мая. Бывший участник проекта «Дом-2» Гоген Солнцев жалеет, что он женился на пенсионерке Екатерине Терешкович, а не на Алле Пугачевой. Об этом шоумен заявил в своем Instagram.

«Немного поразмыслив, подумал, что, лучше бы женился на Алле, уверен, семейная жизнь и благополучие сложилось бы совсем по-другому. Не было бы тех проблем, которые преследуют меня в браке с Екатериной», — пишет он.

Солнцев отметил, что не знает, как бы отреагировал муж Пугачевой Максим Галкин, если бы он предложил замужней женщине и матери троих детей свою руку и сердце. Экс-участник «Дома-2» выразил надежду на то, что брак Галкина и Пугачева оказался более счастливым, чем его.

Как сообщает портал Дни.ру, в последнее время у его супруги Екатерины Терешкович серьезные проблемы с алкоголем. Она даже набрасывалась на мужа с кулаками, когда была в состоянии алкогольного опьянения. По словам Солнцева, он старается не выносить на публику детали своей семейной жизни, опасаясь, что его жену начнут травить.

Напомним, что месяц назад 38-летний Солнцев и его 64-летняя жена отметили годовщину своей свадьбы. Между супругами развивались бурные отношения, в ходе которых они ругались, дрались и расходились, а потом сходились вновь. 21 мая стало известно, что шоумен забрал Терешкович из санатория после того, как она устроила там драку.