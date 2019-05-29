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Раненого сотрудника ООН из РФ хотят лишить дипломатического иммунитета в Косово

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Раненого сотрудника ООН из РФ хотят лишить дипломатического иммунитета в Косово

Белград, 29 мая. Сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова хотят лишить дипломатического иммунитета в Косово. Об этом заявил главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила.

Против освобожденного россиянина в Косово хотят возбудить уголовное дело.

«От специального представителя генерального секретаря ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело», — приводит слова прокурора портал Insajderi.

Во вторник под предлогом борьбы с организованной преступностью на севере самопровозглашеной республики Косово началась акция спецподразделений полиции. Местные сербы пытались оказать сопротивление. Они строили баррикады. Кроме того, как сообщают СМИ, даже была слышна стрельба.

В результате беспорядков были задержаны десятки сербов, а также двое сотрудников миссии ООН, среди которых оказался Краснощеков. Россиянин и еще несколько человек получили ранения. Пострадавшие были госпитализировали в местную больницу.

Танин заявил, что необходимо как можно скорее освободить сотрудников международной организации, передает «Утро». Позже стало известно, что российского сотрудника ООН освободили из-под стражи.

Конфликт в Косово спровоцировал обострение напряженности между Белградом и Приштиной. Президент Сербии Александр Вучич привел армию в полную боевую готовность.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: РИА Новости
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