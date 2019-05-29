Денис Никифоров назвал причину расставания с МакSим

Москва, 29 мая. Актер Денис Никифоров, известный по фильму «Бой с тенью» и сериалу «Молодежка», рассказал, почему расстался с певицей МакSим.

Никифоров стал новым гостем шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». По мнению актера, спорт и подготовительные курсы в Школе-студии МХАТ спасли его от «кривой дорожки». Мужчина признался, что в 90-е «похоронил полрайона».

Актерским мастерством Никифоров увлекся, когда попал на курсы, организованные Олегом Табаковым. Говоря о карьере актера, он также вспомнил коллегу по фильму «Бой с тенью» Андрея Панина. Артист убежден, что друга убили.

На программе были затронуты вопросы и о личной жизни Никифорова. Вспоминая свои романы и влюбленности, он корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях. Звезда признался, что встречался с женщинами постарше, однако не назвал их имен.

Отдельное внимание было уделено на шоу отношениям Никифорова и МакSим. Актер признался, что ему казалось, что он встретил идеальную пару. Однако примерно через год возлюбленные разошлись. Никифоров назвал причину расставания с МакSим. По его мнению, актер и певица стали выяснять, кто из них круче.

«Мы очень вспыльчивые, — признался он. — Чем бы это закончилось? Безотцовщиной».

27 мая МакSим впервые выступила на сцене после того, как попала в страшное дорожно-транспортное происшествие и в течение нескольких недель восстанавливалась.