Госдума поддержала проект о региональных уполномоченных по правам человека

Госдума приняла в первом чтении проект о региональных уполномоченных по правам человека. Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представляя проект на заседании, сенатор Людмила Бокова напомнила, что в 2015 году были приняты положения федерального законодательства, регламентирующие статус и деятельность региональных уполномоченных, однако разные подходы в правовом обеспечении их деятельности ставят жителей регионов в неравные условия, наблюдается недостаток юридических и организационных возможностей для защиты прав и свобод граждан.

«Законопроектом устанавливаются единые принципы организации деятельности региональных уполномоченных, а также закрепляются общие основы взаимодействия с органами публичной власти, институтами гражданского общества», — отметила сенатор.

Документом устанавливаются основные характеристики статуса уполномоченного по правам человека в субъекте, а также предлагается расширение и закрепление его функций. Региональным уполномоченным может быть назначен гражданин России не моложе 30 лет, «обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты».

Отмечается, что минимальный возраст кандидата на соответствующую должность может быть увеличен законом субъекта, но не более чем на пять лет. Кроме того, документом предусматривается требование, согласно которому кандидат «не может иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства».

Согласно законопроекту, одно и то же лицо может занимать должность регионального уполномоченного по правам человека более двух сроков подряд, а каждый из них не должен быть более пяти лет. Уполномоченный в период исполнения своих обязанностей не может осуществлять другую оплачиваемую или неоплачиваемую деятельность, «кроме преподавательской, научной и иной творческой».

Документом также предлагается закрепить права омбудсмена обращаться с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов «иных лиц, неопределенного круга лиц», а также обращаться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или постановления суда.

Проектом предусматривается возможность участия омбудсмена в заседаниях законодательного (представительного) органа госвласти российского субъекта, работе его комитетов и комиссий при рассмотрении ими законопроектов, связанных с правами и свободами человека.

«Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому или административному делу, делу об административном правонарушении либо уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — говорится также в тексте законопроекта.

Особую значимость документа в беседе с журналистами отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Впервые в России появляется законопроект, который определяет единые принципы и стандарты, унифицируя все наработанное за 20 лет в регионах. Сегодня в каждом регионе есть закон об уполномоченных, есть сам уполномоченный. Этот законопроект имеет цель объединить все лучшее и поднять этот институт на новый уровень», — заявила она.

В поддержку законопроекта высказался и глава профильного комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

По словам депутата, при принятии такого закона можно будет говорить о том, что в России создана полноценная система правозащитной деятельности.