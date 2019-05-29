Стала известна причина смерти выпускницы на ЕГЭ в Чебоксарах

Чебоксары, 29 мая. Выпускница скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

В ведомстве указали, что ученица 11 класса, которая пришла на экзамен, выглядела нездоровой. Дежурившие в школе медики и организаторы ЕГЭ настоятельно рекомендовали девушке и ее родителям отказаться от сдачи экзамена, указали в министерстве.

«Совершеннолетняя выпускница приняла решение сдавать экзамен», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что выпускница в течение часа писала экзаменационную работу. Затем она попросилась выйти из помещения, а в коридоре ей стало плохо, передает «Свободная Пресса». Девушке пришли на помощь медики, однако их попытки спасти ей жизнь оказались безуспешны.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким выпускницы.

Как пишет «Царьград», министерство здравоохранения республики подтвердило смерть одиннадцатиклассницы и сообщило, что медикам удалось установить причину трагедии. Оказалось, что девушка страдала врожденным пороком сердца, приступ случился как раз во время экзамена.

Напомним, в 2019 году выпускники сдают ЕГЭ с 27 мая по 1 июля. Согласно статистике, экзамены напишут 750 тысяч человек. В этом году перечень предметов для сдачи пополнил китайский язык.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко рассказал, как психологически подготовиться к сдаче ЕГЭ. По его словам, родители и учителя выпускников должны помнить о том, что отдых и восстановление — такая же важная задача, как и заучивание материала.