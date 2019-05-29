В Киеве признали, что Крым и Донбасс никогда не захотят быть в составе Украины

Киев, 29 мая. Жители Крыма и республик Донбасса никогда не захотят быть в составе Украины, даже если уровень жизни в ней будет в разы выше, чем в этих регионах. С таким признанием выступил украинский националист Дмитрий Корчинский.

По его словам, заявления украинских политических и общественных деятелей о том, что Украина станет более привлекательной для Крыма и Донбасса, если обеспечит у себя лучший уровень жизни, опасны и не соответствуют действительности.

В подтверждение своих слов он привел пример Грузии при руководстве экс-президента Михаила Саакашвили

«Там в пять раз была лучше жизнь, чем в Абхазии, но абхазы не захотели ни в какую Грузию», – сказал националист в эфире телеканала «Магнолия-ТВ».

Он также привел пример Израиля, где на протяжении многих лет продолжается конфликт с Палестиной.

«Палестинцы, которые в грязи и нищете живут, не хотят ни с каким Израилем мириться, они обстреливают Израиль, хотя израильское государство предлагает им нормальные условия сосуществования», — заявил Корчинский.

Напомним, в 2019 году отмечалось пятилетие воссоединения Крыма с Россией, которое произошло в результате народного референдума. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Ранее боец с позывным «Сокол», который участвовал во многих военных операциях в Донбассе, оценил шансы солдат Вооруженных сил Украины взять регион под свой контроль.