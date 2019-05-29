Саакашвили заявил, что не претендует на должность чиновника на Украине

Киев, 29 мая. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не претендует на пост чиновника на Украине.

Он подчеркнул, что в настоящее время осторожно относится ко всем предложения и должностям. По словам Саакашвили, у него «нет никаких карьеристских целей в жизни».

«Я хочу помочь этой команде. Я хочу помочь новой волне, которая реально появилась на Украине», — заметил он.

Саакашвили сообщил, что «точно не стремится получить какой-то кабинет или какую-то формальную функцию», так как «это плохо заканчивается».

«И если мой совет, моя консультация или просто присутствие где-то кому-то будет полезно, то я буду это делать», — сказал политик.

Он также оценил шансы встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и отметил, что «все зависит от президента, у которого не так много времени».

Напомним, против Саакашвили в Грузии в 2013 году завели несколько уголовных дел, его заочно осудили. В 2015 году пятый президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил губернатором Одесской области. Однако через год он обвинил Саакашвили в ухудшении экономического состояния региона и лишил его гражданства. Бывшего президента Грузии депортировали в Польшу. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала меры в отношении Саакашвили «правовым беспределом и вопиющей несправедливостью».

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал распоряжение о возвращении Саакашвили украинского гражданства.