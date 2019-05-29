В ЛНР рассказали, какую информацию выдали ВСУ из-за визита Зеленского в Донбасс

Киев, 29 мая. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс стала подтверждением того, что командование ВСУ размещает солдат в домах мирных жителей. В понедельник Зеленский посетил Станицу Луганскую, это была первая поездка Зеленского в Донбасс в качестве украинского президента.

«Мы неоднократно сообщали, что украинские силовики занимают дома мирных жителей, а также оборудуют позиции в жилых районах. Визит президента Украины Зеленского в Станицу Луганскую еще раз подтвердил эти факты», — сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В пресс-службе обратили внимание на то, что Зеленского совершенно не смутил тот факт, что военные заняли частные дома.

Иван Филипоненко отметил, что с приходом к власти бывшего шоумена и актера ситуация у линии соприкосновения в Донбассе не изменилась.

«[ВСУ] продолжают стягивать вооружение и технику к линии соприкосновения», — уточнил Филипоненко.

Нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков фиксируются ежедневно, подчеркнули в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Напомним, свой первый визит в Донбасс в качестве избранного президента Владимир Зеленский совершил 27 мая. 6 мая в Донбассе последний раз как глава государства побывал теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко.