Спецназ Косово потерял сумку с секретными документами во время рейда в Сербии

Белград, 29 мая. Спецназ косовской полиции потерял сумку с секретными документами, когда проводил рейд на севере Сербии.

Необычную находку обнаружили местные жители, когда силовики вернулись в Косово. Внутри оказались бумаги с детальным планом рейда, список полицейских, участвующих в операции, их телефоны, а также фотографии и личные данные сербов, подлежащих аресту, пишет газета «Вечерне новости», ссылаясь на источник.

Напомним, что накануне косовский спецназ вторгся на территорию Сербии и провел рейд в населенных пунктах Косовска-Митровицу, Лепосавич и Зубин-Поток. В ходе операции было задержано 23 человека. Среди арестованных оказался российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаил Краснощеков. При этом поступали данные, что полицейские избили россиянина во время задержания, в связи с чем последний был госпитализирован.

Министерство иностранных дел России и Миссия ООН в Косово потребовали немедленно освободить дипломата. Через несколько часов Краснощеков был отпущен из-под стражи.

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в интервью Федеральному агентству новостей заявила, что сербская армия может защищать свою территорию, по крайней мере до границы с Косово. Однако руководство НАТО уже предупредило Белград о том, чтобы он не смел начинать военные действия.

Это будет грозить стране как минимум очередными санкциями и неприятностями. Поэтому, по всей видимости, руководство страны не решится ввести войска для защиты сербов в Косовскую-Митровицу, а предложит переговорный процесс, полагает эксперт.