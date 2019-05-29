Милонов высказался против идеи «отцовского капитала»

Москва, 29 мая. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов раскритиковал идею Общественной палаты о введении «отцовского капитала». Политик считает, что многодетным семьям необходимы другие меры поддержки.

Депутат уверен, что вместо новых выплат лучше предоставить многодетным отцам один дополнительный выходной в месяц. Этот день, который должен оплачиваться, позволит мужчинам провести больше времени с семьей.

«Сколько можно платить всем? Детей заводят не потому, что деньги платят, а потому, что это желание сердца», — подчеркнул Милонов.

Также депутат призвал установить новые тарифы на детские билеты, чтобы семьи могли ездить в отпуск хотя бы раз в год. Существующие цены на перелет детей Милонов назвал издевательством. Депутат уверен, что многодетные семьи не могут никуда уехать по причине высокой стоимости билетов на самолет. Милонов считает несправедливой ситуацию, когда «бездетная фифа со своей болонкой» регулярно отправляется в путешествия, а родители пяти или семи детей остаются дома.

«Я считаю, что семьям надо помогать. Потому что мы ценим семью. Она может быть полная, неполная. Но мы говорим про семью», — сказал депутат.

Кроме того, Виталий Милонов призывает перестать называть семьи с тремя детьми многодетными. По мнению депутата, Россия не будет развиваться, если родители воспитывают меньше трех детей.

«Это не значит, что нужно гнобить, если есть один ребенок. Бывают разные случаи, но за стандарт должна быть принята семья с тремя детьми», — пояснил Милонов телеканалу «360».

Напомним, Общественная палата предложила ввести дополнительную меру материальной поддержки для многодетных семей. Отцам хотят выплачивать 453 тысячи рублей после рождения третьего ребенка. При этом родители детей должны состоять в браке, а все три ребенка должны быть рождены и воспитываться в одной семье. Выплата материнского капитала при этом сохраняется. Инициатива пока не выносилась на обсуждение в правительстве.