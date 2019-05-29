Зеленский рекомендовал украинским политикам шаурму

Киев, 29 мая. Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинским политикам питаться шаурмой. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.

В социальной сети он опубликовал собственную фотографию с шаурмой, отметив в подписи, что для людей с напряженным графиком такой стрит-фуд может быть решением.

«В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и, тем более, постыдного», — отметил Зеленский.

Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма pic.twitter.com/LEmQe6USM8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2019

Он добавил, что шаурма — еще один способ стать ближе к людям, не отрываться от них и не «забронзоветь».

«Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!» — заключил Зеленский.

Центральная избирательная комиссия Украины подвела итоги второго тура выборов 30 апреля. Победу одержал украинский шоумен, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Он обошел Петра Порошенко, набрав 73,22% голосов.

Ранее Зеленский поздравил соотечественников с Международным днем миротворца. Он выразил надежду, что наступит день, когда украинские военные будут принимать участие только в миротворческих миссиях. Соответствующий пост Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.