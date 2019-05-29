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Зеленский рекомендовал украинским политикам шаурму

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Зеленский рекомендовал украинским политикам шаурму

Киев, 29 мая. Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинским политикам питаться шаурмой. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.

В социальной сети он опубликовал собственную фотографию с шаурмой, отметив в подписи, что для людей с напряженным графиком такой стрит-фуд может быть решением.

«В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и, тем более, постыдного», — отметил Зеленский.

Он добавил, что шаурма — еще один способ стать ближе к людям, не отрываться от них и не «забронзоветь».

«Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!» — заключил Зеленский.

Центральная избирательная комиссия Украины подвела итоги второго тура выборов 30 апреля. Победу одержал украинский шоумен, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Он обошел Петра Порошенко, набрав 73,22% голосов.

Ранее Зеленский поздравил соотечественников с Международным днем миротворца. Он выразил надежду, что наступит день, когда украинские военные будут принимать участие только в миротворческих миссиях. Соответствующий пост Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook. 

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Автор: Василий Котов
Источник: Twitter
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