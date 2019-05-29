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МИД РФ возмутило задержание шеф-редактора Sputnik Литва

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МИД РФ возмутило задержание шеф-редактора Sputnik Литва

Москва, 28 мая. Москва требует от Вильнюса прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ. Об этом заявили в МИД РФ в связи с задержанием и последующим выдворением из страны шеф-редактора литовского Sputnik Марата Касема.

«Как всегда, литовские власти дали абсурдную мотивировку – российский журналист, мол, представляет «угрозу национальной безопасности», — подчеркнули российские дипломаты.

Действия Вильнюса в МИД РФ назвали возмутительными и подчеркнули, что они показывают реальную цену свободы слова в этом прибалтийском государстве, стремящемся позиционировать себя как пример европейской демократии.

Ведомство полностью разделяет критику со стороны представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира, который указал, что все страны — участницы организации должны способствовать свободному передвижению журналистов.

МИД РФ возмутило задержание шеф-редактора Sputnik Литва

В МИД РФ осудили произошедшую с Касемом ситуацию, которому теперь на пять лет запрещен въезд в страну.

«Требуем от литовских властей наконец привести себя в чувство», — заключили дипломаты.

Напомним, шеф-редактора интернет-издания Sputnik Литва задержали в Вильнюсе накануне. По словам журналиста, сотрудники правоохранительных органов остановили его, когда он проходил паспортный контроль в аэропорту литовской столицы, после чего препроводили на допрос.

Беседа длилась шесть часов, после чего редактору дали на подпись бумагу, в которой говорилось, что он «представляет угрозу национальной безопасности для Литвы». Журналиста обвинили в том, что он «пропагандирует неправильные вещи» и запретили ему въезд в страну.

Посол России в Литве Александр Удальцов назвал «позорищем» задержание шеф-редактора Sputnik Литва. По его словам, это — «безобразная акция», которая позорит Вильнюс.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Сайт МИД РФ
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