Вероятный поджог на украинском траулере-шпионе отложил срок его сдачи ВМСУ

На территории Киевского судостроительного завода «Кузня на Рибальському» (бывший «Ленинская Кузница») 29 мая произошло ЧП. В среду утром свидетели зафиксировали сильное задымление над носовой частью находящегося у заводского причала среднего разведывательного корабля.

В Интернете стали появляться фото и видео ЧП, сделанные случайными свидетелями. Одновременно ресурс dtp.kiev.ua сообщил, что клубы дыма, валящие из-под палубы горящего корабля, видны с расстояния в несколько километров от «Кузни».

В версиях и обстоятельствах ЧП разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Трюм в огне

Руководитель пресс-службы управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага выступила с заявлением, в котором предположила, что причиной возгорания на корабле стали проблемы с электропроводкой.

Несколько позже Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила данные по пожару. Согласно им, сообщение о возгорании на корабле поступило в оперативно-координационный центр в 09:24. Личным составом пожарно-спасательных подразделений было установлено, что огонь охватил трюм корабля на площади 100 квадратных метров. К 10:33 пожар был локализован, но борьба с огнем еще продолжалась…

Около 11:00 ресурс mil.in.ua заявил о том, что возгорание на украинском «разведчике» ликвидировано. Однако свидетели отмечали, что в это время пожарные расчеты и их техника продолжали оставаться на территории «Кузни».

Как бы то ни было, специалисты сходятся на мнении, что случившийся пожар вполне способен сдвинуть вправо срок ввода в строй украинского разведывательного корабля. Не исключено, что причиной ЧП стало обыкновенное головотяпство. Вместе с тем, сами же украинцы намекают на возможность злого умысла, проще говоря — поджога.

Кому и зачем могло понадобится поджигать «не имеющий аналогов» украинский разведывательный корабль?

Бич любого флота

Пожары испокон веков были и до сих пор остаются бичом любого флота. На корабле всегда есть пища для огня. Даже малейшая оплошность экипажа, приводящая к возгоранию, может обернуться тяжелейшими последствиями.

Не обошло огненное бедствие стороной и ВМСУ.

Так, прославившийся 23 сентября 2018 года «дерзким прорывом» через Керченский пролив, осуществленным с разрешения российских властей, корабль управления ВМСУ «Донбасс» (в девичестве — плавмастерская Черноморского флота «ПМ-9») горел дважды.

В первый раз это произошло 28 декабря 2004 года, когда «Донбасс» ремонтировался у стенки «Севморзавода» в Севастополе. Возгорание тогда пришлось тушить более 5 часов. В результате пожара оказалась повреждена верхняя палуба судна на площади 50 квадратных метров. К тушению пожара привлекались шесть отделений Государственной пожарной охраны МЧС Украины и пожарный катер ВМСУ.

4 сентября 2016 года в Одессе на корабле из-за его аварийного состояния и халатности экипажа вновь вспыхнул пожар. Площадь горения составила более 100 квадратных метров. На причал к «Донбассу» было стянуто порядка 20 единиц пожарной техники плюс аварийно-спасательный буксир «Гранит». Пламя «всем гуртом» пришлось тушить 4 часа. При этом на «Донбассе» полностью выгорела надстройка.

24 мая 2017 года в Николаеве во время осуществления ремонтных работ вспыхнул пожар на борту водолазного судна ВМСУ «Нетешин», приписанного к 73-му морскому центру специальных операций. Во время последующего разбирательства вовсю муссировалась мысль, что пожар на борту «Нетешина» явился следствием поджога, призванного скрыть факт хищения 200 тысяч гривен, собранных украинскими волонтерами на модернизацию водолазного судна…

И так далее.

Мальчик для битья

Вернувшись к сегодняшнему ЧП в Киеве, начнем с его предыстории.

23 апреля 2019 года на «Кузне» состоялся спуск на воду среднего разведывательного корабля (его название, номер проекта и шифр последнего неизвестны), переоборудованного из недостроенного среднего рыболовного морозильного траулера проекта 502ЭМ. Объявленное водоизмещение новой единицы ВМСУ составляло 1220 тонн.

«За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня — средний разведывательный корабль, аналога которого нет на Украине!..» — торжественно объявил присутствовавший на мероприятии министр обороны Украины Степан Полторак.

Стоит отметить, что превращение рыболовного траулера в разведывательный корабль не являлось для «Кузни» чем-то новым. В конце концов, тем же самым предприятие неоднократно занималось и в советское время. Правда, в ВМФ СССР «шпионов» на базе проекта 502 недолюбливали, указывая на их малый ход (не больше 12 узлов) и малые размеры, не позволявшие разместить на корабле полноценный комплекс радиотехнической разведки (РТР).

Таким образом, по своим ходовым характеристикам украинская «новинка» заведомо уступала кораблям Черноморского флота, включая вымпелы, числящиеся в 519-м отдельном дивизионе разведывательных кораблей ЧФ.

Под большим вопросом оставалась и номенклатура средств РТР, которые украинцы смогут (если смогут) установить на борту своего экс-траулера. Наконец, основой для новейшего «разведчика» ВМСУ стал один из пяти недостроенных траулеров, беспризорно ржавевших на задворках «Кузни» более 10 лет. Последнее обстоятельство просто не могло не сказаться на ресурсе корпуса корабля.

Словом, не получилось у украинцев из бывшего траулера сделать конкурента российскому новейшему «разведчику» проекта 18280 «Ивану Хурсу» (водоизмещение — 4000 тонн, ход — до 20 узлов), в конце прошлого года прибывшему в Севастополь. И, скорее всего, после ввода в строй украинский «разведчик» был бы обречен на роль «мальчика для битья» как для береговых, так и для корабельных комплексов российской РЭБ.

Поджоги в тренде

Впрочем, сперва «Кузне» еще следовало траулер-шпион достроить. А вот в этом-то после провала Петра Порошенко во втором туре президентских выборов у многих появились обоснованные сомнения. Поясним, в чем тут дело.

До недавнего времени львиная доля пополнения корабельного состава ВМСУ обеспечивалась продукцией киевской «Кузни», чьим бенефициаром до сих пор остается Порошенко. Да, в ноябре минувшего года более 50% акций «Кузни» приобрела структура известного украинского бизнесмена Сергея Тигипко. Но это не мешало Порошенко вплоть до начала мая 2019 года содействовать распределению в пользу Киевского судостроительного завода заказов на постройку боевых единиц для ВМСУ. Зачем? Чтобы позже получать свою долю прибыли от выполнения «Кузней» этих заказов.

Схема была предельно простой. Она отлично работала при участии трио в составе президента Украины, его ставленника в лице министра обороны Полторака и совладельца «Кузни» — то есть все того же Порошенко. Однако после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского этот «любовный треугольник» оказался разрушен.

Более того, Порошенко почти сразу угодил под прицел нескольких возбужденных против него уголовных дел. Вкупе с антипатией, которую Зеленский всячески демонстрировал по отношению к бывшему президенту Украины, все это грозило последнему массой неприятностей.

В этом перечне возможных рисков не на последнем месте маячил аудит расходов на постройку «Кузней» новых единиц для ВМСУ. Это подтверждается действиями юриста Андрея Портнова (бывшего заместителя главы администрации Виктора Януковича), подавшего заявление в правоохранительные органы Украины с просьбой расследовать деятельность завода.

С уже отправленными из Киева в Одессу малыми бронированными артиллерийскими катерами проекта 58155 «Гюрза-М» и десантно-штурмовыми катерами проекта 58503 «Кентавр-ЛК» у Порошенко особых проблем не предвиделось. Но вот находившийся после спуска на воду в достройке траулер-шпион, теоретически битком набитый хай-теком спецназначения, мог подложить экс-президенту приличную свинью. Если бы внезапно выяснилось, что средства на приобретение означенного хай-тека потрачены, а сама аппаратура на борту «разведчика» почему-то отсутствует, это стало бы настоящим подарком для Зеленского и тех, кто стоит за ним.

Мог оказавшийся в уязвимом положении Порошенко, пусть и не напрямую, но инспирировать поджог «разведчика»? Как нам кажется, вполне мог. Тем более что неоднократные взрывы на складах и в арсеналах ВСУ, а также пожар на «Нетешине» украинская общественность однозначно трактовала как попытки сокрытия крупных хищений должностными лицами. То есть факт поджога на траулере-шпионе никого бы на Украине не удивил. Можно даже сказать, что он оказался бы в тренде!

Впрочем, со всей категоричностью утверждать, что на борту «разведчика» случился именно поджог, рано. Пока со всей очевидностью можно констатировать лишь то, что ЧП на «Кузне» в любом случае задержит передачу ВМСУ «не имеющего аналогов» разведывательного корабля. Надолго или навсегда — время покажет.