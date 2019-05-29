Соловьев оценил поведение Скабеевой в скандале с Платошкиным

Москва, 29 мая. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал недавний скандал, который произошел в эфире программы «60 минут».

Во время беседы о возвращении на Украину Михаила Саакашвили между российским экспертом Николаем Платошкиным и украинским политологом Александром Семченко произошел конфликт.

Платошкин поддержал повторное предоставление Саакашвили украинского гражданства, поскольку там, где появляется грузинский политик, всегда начинается «хайп, бардак и раздрай». Семченко возразил ему и в ходе завязавшегося спора назвал своего оппонента «конченным идиотом». После этого оскорбленная сторона покинула студию.

По словам Соловьева, он не знает всех обстоятельств распри, однако уверен в профессионализме ведущих Евгения Попова и Ольгы Скабеевой.

«Они гораздо тоньше чувствуют ситуацию. Надо еще учитывать эмоциональный накал, и конечно, ведущий в этом плане обладает всеми возможностями, чтобы действовать в интересах зрителей и программы. Поэтому я уверен, что они сделали правильное решение», — рассказал телеведущий «Царьграду».

Ранее сообщалось, что Платошкин намерен подать иск о защите чести и достоинства к Семченко. Он также заявил, что остался разочарован реакцией Скабеевой и Попова, которые не отреагировали на оскорбления из уст своего гостя, однако к ним Платошкин не собирается предъявлять никаких претензий.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский принял решение отменить указ своего предшественника Петра Порошенко и вернуть гражданство бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.