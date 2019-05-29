Донбасс сегодня: в ДНР предотвратили серию терактов, ВСУ раскатывают Донецк минами

Донбасс, 29 мая. Эскалация на Донецком направлении продолжается, за сутки ВСУ повредили или частично разрушили 17 домов. В ДНР рассказали, сколько ДРГ готовил Киев к заброске и что сорвало планы штаба ООС. Украинские военные продолжают подрываться на своих минных полях. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Боевая обстановка в зоне ответственности армейского корпуса Донецкой народной республики продолжает накаляться. По уточненным данным представительства дончан в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), обстрелами в минувшие сутки повреждены или частично разрушены 15 жилых домов в городе Донецке и два дома в Ясиноватой.

Стоит отметить, что огонь украинские войска за прошедшие 24 часа открывали 14 раз. Отсюда можно сделать вывод, что били прицельно по жилым кварталам. При обстрелах применялись тяжелые минометы и орудия 82-мм калибра, вооружения боевых машин пехоты и бронетранспортеров, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и гранатометы различного типа. Всего киевскими силовиками по шести населенным пунктам ДНР было выпущено более 210 снарядов и мин, в том числе и управляемые ракеты к ПТРК.

Соседнюю Луганскую народную республику украинские «защитники» обстреливали дважды, свидетельствуют данные представительства ЛНР в СЦКК. Под огнем оказались город Первомайск и поселок Фрунзе. Били солдаты Киева из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Новые подробности о провальной вылазке диверсантов

Взятием в плен группы украинских диверсантов в количестве восьми человек военные ДНР, как оказалось, предотвратили куда более масштабные трагедии, которые могли быть осуществлены еще двумя группами украинских диверсантов.

Пресс-офицер ДНР майор Даниил Безсонов со ссылкой на данные источников дончан в штабе Операции объединенных сил рассказал, что параллельно с захваченной группой украинское командование готовило к заброске еще две диверсионно-разведывательные группы на юге и севере ДНР. Группы планировались к заброске в зоне ответственности 79-й десантно-штурмовой и 30-й механизированной бригады ВСУ.

По информации военных ДНР, остальные группы готовили военные инструктора из Грузии, США и Великобритании. Провал первых диверсантов привел к отмене заброски остальных. Из этого следует, что военные республики предотвратили куда более крупные теракты и диверсии, чем могло показаться на первый взгляд. Напомним, что в экипировке у пленных диверсантов первой группы были обнаружены документы военнослужащих НМ ДНР, номерные знаки и форма.

Новый командующий ООС назначил крайнего за провал

Несмотря на тот факт, что за любой диверсионной операцией всегда стоит высшее командование Объединенных сил, новый командующий ООС Александр Сирский все-таки снял с себя ответственность за провал ДРГ, сообщил майор Даниил Безсонов. Кстати, информация о том, что именно Сирский отдавал приказ на диверсионную вылазку, подтверждена источниками дончан в штабе ООС.

Сирский переложил ответственность за провал на командира бригады горе-диверсантов Александра Грузевича, который уже отстранен от должности и вызван в Генеральный штаб ВСУ для разбирательства.

Солдаты Киева продолжают подрываться на своих минах

Украинские военнослужащие продолжают убивать и калечить друг друга. Вполне вероятно, это происходит неосознанно, но тем не менее случаи подрывов военных ВСУ на своих же минах происходят в украинских передовых подразделениях с завидной регулярностью.

В районе поселка Золотое в Луганской области 25 мая двое военнослужащих подорвались на взрывных устройствах, установленных их же сослуживцами. Информацию сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Вполне вероятно, что это были противопехотные мины, поскольку оба военных остались живы, но получили тяжелые травмы и ранения.

Подобные инциденты, как правило, случаются из-за хаотичного минирования и отсутствия у военнослужащих ВСУ актуальных карт минных полей. Что касается описанного инцидента, важно отметить, что информация о нем не подавалась командиром бригады в вышестоящий штаб.