Стоцкая призналась, что Киркоров наградил ее «неприятной болезнью»

Москва, 29 мая. Певица Анастасия Стоцкая рассказала о своих отношениях с эстрадным исполнителем Филиппом Киркоровым, который сделал из нее звезду.

Киркоров выступал продюсером Стоцкой. Звезды часто появлялись вместе, из-за чего даже появились слухи об их отношениях. Однако певица констатировала, что это был исключительно творческий тандем.

Артистка отметила, что она понравилась Киркорову, когда он ее встретил, после чего король российской поп-музыки решил сделать из нее звезду. Стоцкая признается, что, вероятно, Киркорову это удалось, так как именно он «наградил» ее «неприятной болезнью» — звездной.

Продюсер не стал продлевать с ней контракт, когда в Сети появились кадры, как певица «зажигает» с мужем и подружками. Оставшись в одиночестве, Стоцкой пришлось лечиться и от «звездной болезни», и от привязанности к травке.

В беседе с Лерой Кудрявцевой на телешоу «Секрет на миллион» Стоцкая назвала точную причину разрыва отношений с Киркоровым, а также ответила на вопрос, почему ее старший сын так похож на бывшего продюсера певицы.

В октябре прошлого года Киркоров посетил премьеру спектакля, в котором участвовала Стоцкая, «Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так» в Театре МДМ. Киркоров вышел на сцену и пропел «Цвет настроения синий», после чего сорвал аплодисменты, передает телеканал «360».