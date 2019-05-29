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Россия

Путин вручит ордена «Родительская слава» в Кремле

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Путин вручит ордена «Родительская слава» в Кремле

Москва, 29 мая. Президент России Владимир Путин в четверг вручит ордена «Родительская слава». Церемония состоится в Большом Кремлевском дворце, передает пресс-служба Кремля.

«В канун Международного дня защиты детей в Александровском зале Большого Кремлевского дворца глава государства вручит ордена «Родительская слава» родителям многодетных семей», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что награду получат многодетные родители из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республик Алтай и Башкортостан, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей.

Как напомнили в пресс-службе, орден «Родительская слава» вручается родителям или усыновителям, воспитывающим семерых и более детей.

Награждение орденом традиционно проходит в преддверии Дня защиты детей. В прошлом году награду получили российские семьи из восьми регионов. Самой многочисленной оказалась семья Юдинцевых из Якутии: в ней воспитываются 14 детей.

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Автор: Василий Котов
Источник: Пресс-служба Кремля
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